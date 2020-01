Med delovnim časom po kavarnah in restavracijah

Med delovnim časom sta hodila v kavarno, v trgovino, v restavracijo, domov na kosilo, po nakupih ali na obisk vinskih kleti. Večurno odsotnost sta utemeljevala tako, da sta ponarejala zapisnike s podaljševanjem trajanja intervencij, pred časom pa je njuno početje nekdo opazil in ju prijavil. Tako sta se dva uslužbenca zdravstvenega podjetja za Posočje in južno Furlanijo, živinozdravnika na oddelku za prevencijo, znašla v središču preiskave goriške finančne straže. Sodnik za predhodne preiskave je živinozdravnika že suspendiral. Preiskavo sta vodila goriška tožilca Laura Collini in Paolo Ancora.