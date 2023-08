Med mladimi je zanimanje za metodo Montessori

SKRD Jezero iz Doberdoba je v letošnji sezoni obogatilo svojo ponudbo in v sodelovanju z Združenjem staršev iz Romjana organiziralo niz Montessori uric z naslovom Zgodovinski sprehodi. Na delavnicah so osnovnošolci na zanimiv način odkrivali, kako je potekal razvoj človečnjakov. Srečanja so popestrile tudi ekskurzije v arheološke parke in muzeje. Delavnice so redno obiskovali otroci iz različnih osnovnih šol večstopenjske šole v Doberdobu ter iz Zavoda za vzgojo, izobraževanje in družino Antonina iz Bilj.

Na željo staršev so pri društvu priredili tudi poletne delavnice Montessori v naravi , kjer so 15 otrokom v treh dneh nudili šest delavnic v Doberdobu in odkrivanje skrivnosti kraškega sveta tako na prostem kot v sobi društva Jezero s pomočjo specifičnega Montessori gradiva in kvalificiranega osebja. To je bila tudi odlična priložnost za sodelovanje ter izmenjavo znanja in dobrih praks s Hišo otrok (Centro infanzia Montessori) iz kraja San Donà di Piave in s Hišo otrok Antonina iz Bilj.

Zanimanje in odziv na delavnice sta tudi pokazala, kako se med mladimi družinami širi zanimanje in izbiranje pedagoškega pristopa in metode Marie Montessori. V FJK poleg Vidma nudijo to metodo med rednim šolskim letom le na oddelku Hiša otrok Metuljčki Otroškega vrtca Barčica iz Ronk.