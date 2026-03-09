Posvet o meji med letoma 1954 in 1975

Zgodovinarski inštitut Irsrec prireja pod pokroviteljstvom Univerze v Trstu in v sodelovanju z Deželo FJK dvodnevni posvet o tukajšnjem obmejnem območju od vrnitve Trsta Italiji do podpisa Osimskih sporazumov. Posvet bo na sporedu v dvorani Tessitori deželnega sveta FJK (na Trgu Oberdan), govorniki bodo v svojih znanstvenih referatih obravnavali prelomne trenutke v politiki, družbi, gospodarstvu in kulturi dežele FJK.

Posvet se bo pričel danes (ponedeljek) ob 14. uri z uvodnimi besedami predsednice Irsreca Giulie Caccamo. Ta bo tudi povezovala prvi niz referatov, ki obravnavajo tukajšnje politične razmere v letih 1954-1975. O teh bodo spregovorili Štefan Čok, Patrick Karlsen, Michelangelo Borri in Gaia Matilde Ripamonti.

Drugi del ponedeljkovega popoldneva bo imel kot temo vlogo FJK v italijanski zunanji politiki. Ta sklop bo moderiral zgodovinar Raoul Pupo, o različnih odtenkih tega vprašanja bodo spregovorili Giuseppe Spagnulo, Arrigo Bonifacio, Giulia Caccamo, Ennio Francavilla ter Piero Zin.

Posvet se bo nadaljeval v torek ob 9. uri, ko bo na vrsti razprava o družbenem in kulturnem položaju na obmejnih območjih v širšem povojnem kontekstu. Ta del posveta bo povezoval Francesco Miele, spregovorili bodo Anna Di Gianantonio, Caterina Conti, Gabriele Mastrolillo in Gloria Nemec. Dvodnevni posvet se bo sklenil še s predavanji o obmejnem gospodarstvu. Pod vodstvom Tristana Matte bodo znanstvene referate podali Tullio Gregori, Michele Mioni ter Denis Baron. Zaključne misli bo pred koncem posveta zbranim namenil znanstveni direktor inštituta Irsrec Gabriele Mastrolillo.

Celoten program z naslovi posameznih predavanj je na voljo na spletni strani zavoda Irsrec, tam je objavljena tudi spletna povezava do posveta, ki bo na ogled preko neposrednega prenosa.