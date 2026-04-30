Brezmejna kavarna čaka novega ponudnika

Kavarna EPIC, ena od lokacij brezmejnega druženja v okviru projekta GO! 2025, je že dobra dva tedna zaprta oziroma obratuje samo ob prireditvah. Kot so pojasnili iz Javnega zavoda GO! 2025, so se za ta korak odločili zaradi pomanjkanja zunanjega osebja, saj v letošnjem letu za tovrstno dejavnost nimajo več zagotovljenih sredstev.

Prošnjo naslovili na MONG

»Kavarna v stavbi EPIC je od 13. aprila 2026 odprta le za kulturne dogodke, saj je zavod GO! 2025 zaradi pomanjkanja zunanjega osebja 2. aprila na Mestno občino Nova Gorica naslovil prošnjo za oddajo Kavarne v najem gostinskim podnajemnikom,« so na naše vprašanje odgovorili iz zavoda.

Kot so pojasnili, so v letu Evropske prestolnice kulture »kavarno vzpostavili začasno kot podporno dejavnost kulturnim dogodkom, z dobrim namenom, da bi stavba takoj s poletjem zaživela in da v letu naziva ne bi izgubljali dragocenega časa z iskanjem podnajemnika«. Tudi drugi javni zavodi na področju kulture, so še izpostavili, oddajajo kavarne zunanjim sodelavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z gostinstvom. Zato bi se tudi sami veselili novega ponudnika gostinske dejavnosti v EPICentru, so zapisali. »Ker v letu 2026 za tovrstno kadrovsko podporo nimamo več zagotovljenih sredstev, smo bili primorani kavarno s 13. aprilom zapreti in poiskati rešitev v obliki oddaje prostora v najem, ki bo omogočila nadaljnje oživljanje prostora,« so zaključili.

Kavarna, ki je bila zasnovana kot podaljšek konferenčne dvorane, galerije EPIC in stalne razstave Mesto na meji, je zaživela 28. avgusta lani, ko so uradno odprli tudi bližnji objekt Super 8. Od takrat je prebivalcem obeh mest in turistom ponujala nov prostor srečevanja ter veljala za eno od točk, na katerih je temeljila oživitev nekoč degradiranega območja med Novo Gorico in Gorico.

Zdaj je torej na potezi Mestna občina Nova Gorica, ki je v prejšnjih letih v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Ministrstvom za infrastrukturo pristopila k celoviti revitalizaciji območja novogoriške železniške postaje.

Projekt je obsegal posodobitev železniške infrastrukture ter obsežno prenovo stavb, namenjenih javnim, kulturnim in medkulturnim vsebinam na stičišču Nove Gorice in Gorice. Med osrednjimi pridobitvami je bil prav EPICenter, ki so ga uredili v starem železniškem skladišču.

V sklopu prenove objekta so uredili nadstrešek s teraso, večnamensko dvorano, galerijo, prostor za razstavo Mesto na meji ter prostor s kavarno in informacijsko točko EPK. Po podatkih, objavljenih na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, je skupna vrednost celotne investicije znašala 6.378.685,41 evra. Od tega je Evropska unija prispevala 2.513.461,91 evra oziroma 39,4 odstotka, država prav toliko, prispevek novogoriške mestne občine pa je znašal 1.351.761,59 evra oziroma 21,2 odstotka.