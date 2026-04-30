Z budnicami bodo prebudili številne vasi

Prvi maj ni zgolj uvod v mesec cvetenja in - zlasti v Bregu - čarobnih noči postavljanja majev in majence, temveč eden najmočnejših simbolov delavskih pravic, solidarnosti, skupnega boja za dostojanstvo dela ter tudi obletnica osvoboditve naših krajev izpod nacifašizma.

Praznik dela ima globoke korenine v zgodovinskih prizadevanjih za pravičnejše delovne pogoje, obenem pa ostaja priložnost za razmislek o vrednotah, ki nas povezujejo kot skupnost – spoštovanje, enakost in sodelovanje, so zapisali pri Pihalnem orkestru Breg iz Doline in poudarjajo, da se praznovanje 1. maja ne kaže le v uradnih proslavah, ampak tudi v drobnih, a pomenljivih dejanjih – kot je tradicionalna budnica, »ki že desetletja prebuja vasi, ljudi in občutek pripadnosti«. Orkester bo s svojo budnico, v čast prazniku dela in osvoboditve, obiskal številne vasi v Bregu. »Glasba, ki bo že ob prvih žarkih sonca napolnila trge, bo nosila sporočilo praznika: spoštujmo delo, cenimo trud, ohranjajmo skupnost.«

V petek ob 7. uri bo glasba najprej zadonela v Zabrežcu, nato bodo godbeniki obiskali Gročano (7.45), Jezero (8.15), Lonjer (9.00), Ricmanje (9.45), Domjo (10.15), Boljunec (10.45), Dolino (11.30), Prebeneg (12.00) in Mačkolje (12.30). Orkester bo vodil novi dirigent Edi Jurjevčič, ki z mladostno energijo in ustvarjalnim zagonom vnaša svežino v zvočno podobo godbe. Glasbeniki se bodo predstavili s programom koračnic, ki zaobjema v glavnem borbene in delavske viže.

Prvomajska budnica Pihalnega orkestra Breg želi biti tudi opomnik, »da v skupnosti, solidarnosti in spoštovanju vsakega posameznika še vedno tiči moč, ki nas drži skupaj«. Po prvem maju bo orkester spremljal tudi podiranja majev po nekaterih vaseh in nastopal na dolinski Majenci.

Najbolj zgodni bodo v Trebčah

Za prvomajsko budnico bosta poskrbeli tudi godbeni društvi Prosek in Viktor Parma. Prvi bodo na pot krenili člani trebenske godbe, in sicer ob 6.00 iz Trebč. Sledijo postanki v Padričah (6.15), Gropadi (6.45), Bazovici (7.30), pa spet v Trebčah (8.15), ob 10. bodo nastopili pri spomeniku padlim na Dunajski cesti na Opčinah, ob 11.20 v Banih, ob 12.20 pa še pri Ferlugih.

Proseški godbeniki pa se bodo ob 8.15 zbrali pri Soščevi hiši na Proseku, v sklopu prvomajske budnice bodo nato obiskali še Briščike (9.30), Repen (10.30), Repnič (11.00), Zgonik (11.45), Salež (12.15), Samatorco (12.45) in Gabrovec (13.45).