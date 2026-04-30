Odličen pevec, res dober basist, ki je bil na odru osebnost

»Bil je odličen pevec, res dober basist, zelo natančen, sonoren in prezenten. Kar pa je najbolj pomembno: vedno je bil na odru osebnost. Namreč če na odru nisi osebnost, si dolgočasen. Pa če imaš najlepši glas na svetu. In Gianni Sancin ni bil nikoli dolgočasen.«

Tako prva dama slovenske opere Vlatka Oršanić o basistu Ivanu (Gianniju) Sancinu (1938-2021) iz Trsta. Sodelovanja z na tržaškim konservatorijem diplomiranim opernim pevcem, ki je svojo pot začel pri Tržaškem oktetu, nadaljeval pa jo je na odrih največjih evropskih in ameriških gledališč, se je Vlatka Oršanić spominjala v novonastalem dokumentarcu Gianni, ki ga je režirala Tamara Stanese in je produkcija slovenskega programa radiotelevizije RAI za Furlanijo - Julijsko krajino.

Dokumentarec prikazuje razvoj Sancinove kariere na relaciji Trst-Ljubljana-Spoleto, zamisel zanj je nastala po branju avtobiografije Ivana Sancina Življenje v operi, je povedala režiserka. Premierno so ga predvajali v ponedeljek s podnapisi v italijanščini in slovenščini v polni dvorani Bazlen v tržaški palači Gopčević kot del niza Schmidlovih ponedeljkov, ki jih prireja tržaška občina. Na sporedu pa bo na televizijski mreži Rai3 bis v nedeljo (po večernih poročilih). Premiere sta se udeležila Tamara Stanese in direktor deželnega sedeža RAI Guido Corso, ki je poudaril, da ponuja dokumentarec o tržaškem pevcu obenem vpogled v krajevno kulturno stvarnost. Pozdravil je odgovorni za mestne muzeje zgodovine in umetnosti Stefano Bianchi.

Ivan Sancin na odru nikoli ni bil Ivan Sancin, ki poje. Bil je Filip 2. Ali pa Grof Herman iz Veronike Deseniške. Ali Don Basilio iz opere Seviljski brivec, v dokumentarcu poudarja korepetitorka Nataša Kerševan. Poleg nje so pred snemalno kamero stopili pevci mlajše generacije, ki so s Sancinom delili oder v Ljubljani, Spoletu in Trstu. O Giannijevem globokem in zvenečem glasu so pripovedovali tudi svetovno znana pevka Manuela Kriscak in prvak slovenske opere Jože Vidic, glasbena kritika Umberto Nicoletti Altimari in Gianni Gori, med drugimi tudi senatorka Tatjana Rojc. Fokus dokumentarca se sicer občasno premakne od Sancinove kariere na širši operni svet, ki ga je tržaški pevec takrat sooblikoval.