Med sekači tudi Medvejci

Ne le gasilci in prostovoljci civilne zaščite, v boju proti ognjenim zubljem so tudi danes od zgodnjih jutranjih ur aktivni sekači. Po podatkih civilne zaščite jih je okoli 260. Na poziv zavoda za slovenske gozdove so se zbrali pred osnovno šolo v Komnu ter se na teren odpravili žagat vejevje in ustvarjati protipožarne preseke. Veliko je bilo tudi prostovoljcev iz italijanske strani meje, naš fotograf Damjan Balbi je v objektiv ujel skupino Medvejcev, ki je na delo odšla v Zagrajec. O položaju na svoji Facebook strani sproti poroča družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). Zaradi velikega števila prostovoljcev pri SiDG prostovoljce pozivajo, naj v izogib nesrečam z motorno žago rokujejo samo tisti z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Drugi naj pomagajo pri odstranjevanju vej in ostalega rastlinja. Na Kras je iz Vranskega davi prispel tudi Bijolov zgibnik z gasilsko nadgradnjo.