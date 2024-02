Med strankami tudi Ana Roš in slaščičarka, ki jo je najela Meghan

Ste vedeli, da lahko kar na domačem vrtu pridete do naravnost superživil? Moč zmrznjenih šipkov, žajblja, semen koprive, rdeče pese in drugih rastlin so v družbi Ezster Szentirmai nedavno spoznavali obiskovalci novogoriškega Xcentra in se z njeno pomočjo naučili, kako vključiti te hranljive sestavine v svojo dnevno prehrano, za nameček pa so med dogodkom pripravili še nove okusne recepte s superživili. Ezster Szentirmai in Filip Tomažič se namreč ukvarjata s sušenjem z zamrzovanjem, tehnologijo, ki v zadnjih letih doživlja trendovski razcvet. T.i. postopek liofilizacije uporabljajo celo za vesoljsko prehrano v agenciji NASA, mladi par pa se ukvarja predvsem s prodajo liofiliziranega cvetja.

Prepotovala sta ves svet

Filip Tomažič iz Solkana in njegova partnerka Ezster Szentirmai, po rodu Madžarka, sta se spoznala leta 2016 v Ugandi, pozneje pa sta prepotovala ves svet. Delala sta v Kaliforniji, z nahrbtnikom prepotovala Latinsko Ameriko in Azijo, opravila usposabljanje za učitelja joge v Indiji, zadnja štiri leta pred selitvijo nazaj v Evropo pa sta preživela v Avstraliji, v divjini, kjer se jima je rodila deklica. Že eno leto živita v bližini Nove Gorice, kjer sta se začela ukvarjati z liofiliziranim cvetjem. Papirje sta uredila šele pred nekaj meseci, a je zanimanje za drobno slovensko cvetje, ki je sicer posušeno, a izgleda kot sveže, veliko, kupujejo pa ga predvsem Američani. Verjeli ali ne, prodajata ga tudi slaščičarki, ki je pripravila poročno torto Meghan Markle in princu Harryju, in slovenski kuharski šefinji Ani Roš. »Naši odjemalci so iz celega sveta,» pove Ezster Szentirmai. Če se morebiti sprašujete, kako nastaja liofilizirano cvetje iz Solkana, naj pojasnimo, da mlad par s posebno tehnologijo suši cvetove za prehrano, da ti ohranijo svojo barvo, vonj in okus. Ti so še zlasti dobrodošli v slaščičarstvu, saj so nadvse primerni za krasitev tort.

Inovativno tehnologijo obdelave cvetja sta Ezster Szentirmai in Filip Tomažič sicer spoznala v Avstraliji. »V postopku liofilizacije cvetove globoko zamrznemo, nato pa pod tlakom, v vakuumu dodajamo energijo in voda izhlapi,» pojasnjuje Ezster. Iz trdega agregatnega stanja voda torej ne gre v tekoče, ampak naravnost v plinasto stanje. Tako vodo odstranijo iz rastline, na ta način pa sadje, rože ali zelišča skoraj v celoti ohranijo strukturo, vonj, okus, barvo in tudi vse koristne učinkovine. Postopek liofilizacije se krepko razlikuje od klasičnega sušenja sadja in zelenjave. Tehnologija liofilizacije danes postaja dostopna širšim množicam, večinoma jo uporabljajo za sušenje sadja, Filip Tomažič in Eszter Szentirmai pa sta med redkimi, verjetno celo edina v EU, ki z njo sušita cvetove. Svoje jedilno cvetje tržita pod imenom Lioflor, poleg cvetja ponujata še posušena zelišča in praške, gozdna zelišča ter darilna pakiranja, v katerih so cvetovi ali zelišča s soljo, rožnat sladkor in cvetlična rižota.

Uspeh ne pride čez noč

Kot še dodaja Ezster, med kupci prednjačijo Američani. V zadnjem času je posušeno cvetje iz Solkana tako romalo na naslove New Yorka, Las Vegasa, Chicaga, v Kalifornijo in še bi lahko naštevali. A uspeh seveda ne pride čez noč. Najprej je bilo treba opraviti veliko testiranj, kateri cvetovi oziroma zelišča so najbolj primerna za postopek liofilizacije, seveda pa je treba cvetje tudi ročno obrati in v naravi poiskati najprimernejše rastline za liofilizacijo, ob tem pa velja izpostaviti, da sušenje pri tem postopku traja občutno dlje kot pri navadnem. In ne le to: posušeno cvetje iz Solkana je organsko, zato ima nekoliko drugačno ceno kot poceni posušeno cvetje iz Turčije, Irana in drugih držav. Kakovost znamke Lioflor je doslej prepričala že najbolj petične odjemalce, vključno z vsem dobro poznano slovensko šefinjo Ano Roš, zato se za prihodnost podjetnega para, ki je izbral resnično posebno poslovno pot, verjetno ni bati.