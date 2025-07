Med učinke EPK 2025 prištevajo tudi 30-odstotni porast turizma

Z današnjim dnem nosita Gorica in Nova Gorica naziv Evropske prestolnice kulture točno 167 dni. Skoraj pol leta od uradnega odprtja, ki je potekalo 8. februarja letos, so včeraj v EPICentru ob novogoriški železniški postaji predstavili številke in rezultate vpliva projekta EPK 2025. Pod drobnogled so vzeli predvsem področja turizma, promocije in obiska kulturnih dogodkov.

Podatki o obiskih v zadnjih mesecih v Gorici in Novi Gorici so nadvse pozitivni. Kakor smo že poročali včeraj in kakor nam je potrdil tudi vodič Boris Štrukelj, se je v zadnjih mesecih znatno povečalo število obiskovalcev, ki prihajajo iz Italije, Slovenije in drugih bolj oddaljenih držav. V letu EPK so v obeh Goricah v primerjavi z lanskim letom zabeležili 30-odstotni porast turističnega obiska. Vzporedno s tem pa se povečuje tudi število nočitev.

Najbolj vzpodbudne so številke v pomladnih mesecih, je uvodoma povedal novogoriški župan Samo Turel. V maju in juniju so bili v Novi Gorici priča izrazitemu porastu prihodov in nočitev. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta je bilo maja za 29,9 odstotka več prihodov (9.420 v primerjavi s 7.247), v juniju pa za 29,5 odstotka več (9.660 v primerjavi s 7.457). Poskočilo je tudi število nočitev. Maja je bil porast 33-odstoten (17.678 letošnjih nočitev v primerjavi s 13.285 lanskimi). Junija pa je bil porast 30-odstoten (17.576 v primerjavi s 13.479).

Podobne pozitivne učinke beležijo tudi v Gorici, je povedala goriška podžupanja Chiara Gatta in posebej poudarila pomen čezmejnega sodelovanja tudi pri sprejemu obiskovalcev. V prvih štirih mesecih leta 2025 je bilo v Gorici 19,9 turistov iz tujine več kot v istem obdobju leta 2024. V primerjavi z letom 2019 pa je število turistov podvojilo, med januarjem in aprilom 2019 jih je bilo 16.110, letos pa 35.130. V povprečju so doslej zabeležili približno tridesetodstotni porast, in sicer tako po številu obiskovalcev kot po številu nočitev.