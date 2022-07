Mednarodni boksarski spektakel v Fari

Prihodnji konec tedna se v Fari obeta pravi mednarodni boksarski spektakel. V soboto, 16. julija, v večernih urah bo namreč v prostorih lokala 4PR potekalo osem dvobojev amaterskih boksarjev iz štirih držav, dogodek pa bo okronala še zaključna borba profesionalnih boksarjev.

»Dolge ure v telovadnici, brezhibna fizična priprava, vztrajnost, borbenost in tekmovalnost, pa tudi poštenost in globoko spoštovanje do nasprotnika. Vse to je značilno za boks, eno najstarejših in najbolj plemenitih borilnih veščin, ki si jo bo v kratkem mogoče ogledati v živo tudi v Fari pri Gorici,« pravijo organizatorji – predstavniki turistične kmetije in pivovarne 4PR Birrai in Friuli ter boksarskega društva Società Pugilistica Triestina Pino Culot –, ki so si zamislili prireditev Farra boxe festival; prva edicija bo kot omenjeno potekala prihodnji konec tedna, ring bodo postavili v prostorih kmečkega turizma v Ulici Gradisca 23. V teku večera, ki bo gotovo razveselil ljubitelje borilnih veščin in športa nasploh, se bo pomerilo kar šestnajst amaterskih boksarjev iz različnih kategorij. Dogodek se bo zaključil z borbo dveh poklicnih boksarjev kategorije polvelter (do 63,5 kilograma). Dogodek bo imel mednarodni obseg, saj bodo nastopili športniki iz Italije, Slovenije, Hrvaške in Srbije.