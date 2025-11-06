Medtem ko je ona ponujala spolne usluge, je on kradel strankam

Karabinjerji so v Gorici in kraju Pomigliano d’Arco prijeli par, osumljen tatvine v oteževalnih okoliščinah, nezakonite uporabe bančnih kartic ter izkoriščanja prostitucije. Med preiskavo so ugotovili, da je ženska ponujala spolne usluge za plačilo, medtem ko je njen partner med srečanji iz oblačil strank kradel bančne in kreditne kartice ter z njimi dvigoval gotovino in kupoval srečke. Dejanja naj bi se dogajala med novembrom 2023 in majem letos, žrtev pa naj bi bilo okoli trideset. Moškega so aretirali in prepeljali v goriški zapor, za žensko pa je sodnik odredil hišni pripor in mora nositi elektronsko zapestnico.