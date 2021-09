Mejo bodo prečkali med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico

Čezmejna parada ponosa, ki bo danes povezala Gorico in Novo Gorico, bo mejo prečkala med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico. Tako izhaja iz odredbe goriške lokalne policije, ki je zaradi sprevoda odredila začasno zaporo nekaterih ulic. Že v dopoldanskih urah so na Travniku postavili stojnice z informativnim gradivom slovenskih in italijanskih združenj, ki se zavzemajo za pravice skupnosti LGBTQIA+; med temi so tudi združenje Ljubljana pride in Parada ponosa Maribor, združenje Dih in združenje Agedo nazionale. Ob 15. uri se bodo na osrednjem goriškem trgu začeli zbirati udeleženci sprevoda. Le-ta bo ob 16. uri krenil proti Ulici Roma in nadaljeval svojo pot po ulicah Crispi, Marconi, trgih Cavour in sv. Antona ter ulicah Alviano, Kugy, Rafut, Formica, Corsica in Škabrijelovi. Tam bodo udeleženci prečkali državno mejo in odkorakali proti skupnemu trgu obeh Goric, kjer bodo na vrsti nagovori. Parada kot omenjeno prinaša s seboj tudi nekatere zapore cest in spremembe avtobusnih tras po goriškem mestnem središču. Na Travniku bo prometna zapora stopila v veljavo ob 15. uri, od 16. ure dalje pa po zgoraj naštetih ulicah. Po celotni trasi bo od 13.30 prepovedano parkiranje.