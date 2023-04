Mesti povezalo 450 pohodnikov

Skoraj 450 ljubiteljev hoje se je udeležilo 26. pohoda Vivicittà-Poživimo mesti, ki je v nedeljo povezal Gorico in Novo Gorico. »Ena najboljših udeležb v zadnjih letih«, pravijo organizatorji pohoda, ki se je začel na skupnem trgu in so se ga udeležili ljudje z obeh strani meje, med njimi novogoriški župan Samo Turel.

Ppohodniki so se podali na pot ob 9.30, ko so se podobne prireditve začele v skoraj 40 italijanskih mestih, pa tudi v bosanski Tuzli in v treh japonskih mestih. Pred startom z dvojezičnimi navodili, ki jih je v imenu prirediteljev posredoval Igor Tomasetig (ZSŠDI), so o pomenu dogodka spregovorili podžupan Nove Gorice, Anton Harej, predsednica deželne UISP Sara Vito, Miran Müllner v imenu Športne zveze Nova Gorica ter Enzo Dell’Osto, predsednik goriške UISP. Vsi podčrtali posebnost goriškega pohoda, ki je edini čezmejni.

Pohodniki so imeli na na izbiro 10- in 6-kilometrsko progo. Večina se je odločila za daljšo, ki je prečkala Sočo. Čeprav pohod nosi naziv Poživimo mesti, se proga skoraj ni dotaknila mestnih ulic Gorice in Nove Gorice. Pohodniki so odkrivali manj znane predele predmestja po Solkanskem polju, ki so jih v zadnjih časih opremili tudi s kolesarskimi progami. Pri Vili Nordis je proga prečkala mejo in se spustila do Kajak centra v Solkanu. Tam je bila okrepčevalnica in pohodniki so se tudi odločali za razdaljo pohoda. Starejši in mame z vozički so se odločili za povratek na Trg Evrope, ostali pa so opravili še dodatne 4 kilometre. Pot jih je vodila po bregu Soče do Osimskega cestnega mosta, ki so ga prečkali, na drugi strani reke pa so se spustili do nove brvi, ki povezuje oba brega. Od tam so se po stezah vrnili na Trg Evrope. Po paštašuti, ki so jo pripravili člani Marathon cluba, so prireditelji podelili pokale najštevilnejšim skupinam: Goriškemu športnemu klubu iz Nove Gorice, skupini Nordic walking iz Gorice, ženski skupini društva ANDOS iz Gorice in pohodniški skupini UISP. Priznanje je prejela tudi najmlajša udeleženka, Rebecca Feri, rojena februarja letos.