Mesto bodo poživili tudi s plastičnimi kipi živali

»Najboljše promocijsko sredstvo je dober glas, ki se širi od ust do ust. Turisti, ki bodo letos v velikem številu obiskali Gorico, bodo o njej govorili znancem in glas se bo razširil,« je na včerajšnji predstavitvi programov in projektov Trgovinske zbornice povedal njen predsednik Antonio Paoletti, ki je poudaril, da Gorico želijo narediti še bolj privlačno in povečati njeno prepoznavnost za nadaljnje privabljanje turistov.

V sodelovanju z umetniško skupino Cracking Art, ki je nastala leta 1993 in jo sestavljajo italijanski, francoski in belgijski umetniki, bodo na raznih lokacijah po mestu postavili plastične instalacije živobarvnih živali. Skupno jih bodo namestili približno trideset in vsaka bo imela poseben pomen. Razlago bodo lahko zainteresirani dobili na namenski aplikaciji.

»Za točne lokacije se še dogovarjamo,« je na včerajšnji predstavitvi dogodkov pojasnila goriška občinska odbornica za EPK Patrizia Artico. Pred gledališčem Verdi naj bi stal rdeči slon, ki simbolizira zgodovinski spomin. Umetnine, ki jih bodo po mestu postavili nekaj dni pred odprtjem EPK, so narejene iz reciklirane oz. obnovljive plastike, s tem pa želijo pozornost usmeriti tudi v okoljske tematike. Plastične skulpture živali bodo mesto krasile od 8. februarja do 8. septembra. Da je to lep primer umetnosti, ki ni zaprta v galerijah, temveč stopi na ulico, med ljudi, je prepričan goriški župan Rodolfo Ziberna.

Investirati želijo tudi v letališče v Ronkah, kjer bodo namestili gigantografiji s podobami Gorice in Nove Gorice, ki bosta pozdravljali prihajajoče in odhajajoče potnike. Teh je bilo v letu 2024 kar 40 odstotkov več kot leta 2023. Letos jih pričakujejo še več, saj nameravajo vzpostaviti še pet novih letalskih povezav: iz ronškega letališča bo mogoče leteti v Stockholm, Prago, Rotterdam, Bukarešto in na kalabrijsko letališče Lamezia Terme.

Trgovinska zbornica bo finančno podprla tudi organizacijo Evropskega pusta, ki bo Gorico poživil v soboto, 22. februarja, in pri katerem bo sodelovalo osemnajst glasbenih skupin iz FJK, Avstrije, Švice, Nemčije, Italije in Slovenije. Godbenikov v maškarah bo preko 550, opoldne jih bodo sprejeli na goriški občini. Poleg predsednika Trgovinske zbornice se bosta sprejema udeležila tudi župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel. Pustni sprevod se bo začel ob 15. uri na Travniku, kjer bodo namestili tudi šotor, pod katerim bodo ob zaključku povorke s pomočjo alpincev pogostili godbenike v maškarah. Povorka po mestnem središču bo skupno dolga 1,8 kilometra. Že v petek, 21. februarja, bodo Evropski pust gostili tudi v Trstu.

V sodelovanju z zavodom International Lab of Mittelmoda bo Trgovinska zbornica v začetku novembra v Gorici priredila posebno izvedbo dogodka modne revije Mittelmoda the Fashion Award, ki bo brezplačna in odprta javnosti. Gre za eno izmed najbolj znanih modnih tekmovanj, ki se je rodilo v Gorici leta 1993 in je bilo od začetka namenjeno mladim modnim oblikovalcem, sčasoma pa si je zagotovilo mesto med najboljšimi mednarodnimi modnimi tekmovanji. Zaključni dogodek tekmovanja se že petnajst let odvija v Milanu, letošnja posebna edicija pa bo potekala v Gorici, ki bo v tistih dneh gostila modne oblikovalce in strokovnjake, podjetnike in novinarje iz celega sveta.

Spomladi, najverjetneje maja, bo potekala posebna izvedba Festivala sprememb (Festival del Cambiamento). Slednjega bodo z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino predstavili v naslednjih tednih. »Dotaknil se bo tematike globalnega pomena,« napovedujejo pri Trgovinski zbornici.

Poživitvi trgovsko-gostinske dejavnosti v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 je bilo skupno namenjenih 1.063.370,87 evra. Na razpis se je prijavilo 66 trgovskih oz. gostinskih obratov, prispevek pa jih je prejelo 23.