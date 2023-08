Mesto knjige posvečajo prehajanju

Društvo humanistov Goriške bo tudi letos pripravilo knjižni festival in sejem mesto knjige, tokrat na temo prehajanja. »Vsako leto prihajamo v središče Nove Gorice, lahko bi rekli v njeno dnevno sobo, in vsakič v središče postavimo temo, ki izhaja iz tega prostora. Letos bo tema nekoliko bolj oglata, saj se sprašujemo, kako meja prehaja iz ene v drugo in se hkrati spreminja,« pojasnjuje Miha Kosovel iz omenjenega društva.

Letos se z enomesečno razstavo, lutkovno predstavo in spremljevalnim programom poklanjajo liku in delu Marka Breclja (1951-2022) in njegovim sopotnikom, ki so (bili) tako ali drugače povezani z Novo Gorico. Festivalsko dogajanje bodo zagnali v SNG Nova Gorica s predstavo Samost po motivih albuma Cocktail in odprtjem razstave Muzeja Marka Breclja v ponedeljek, 4. septembra, v galeriji Rotunda v SNG Nova Gorica, na dan, ko bi Ivan Volarič – Feo praznoval 75. rojstni dan. Med torkom in petkom bo tradicionalno potekal knjižni sejem Mesta knjige, ki bo tudi letos ponujal širok nabor literature slovenskih in zamejskih založb ter pester sejemski program. Med platnice knjig se bo mogoče potopiti vsak dan med 15. in 21. uro, predstavilo pa se bo med 20 in 26 založb.

Novi gostje in dela

Ob večerih bo tudi tokrat možno pobliže spoznati številne avtorice in avtorje, se poglabljati v aktualne teme in prehajati med literaturo, glasbo in vizualno umetnostjo. Letos bodo Mesto knjige prvič obiskali Slobodan Šnajder, Zorana Baković, Bojan Krivokapić, Dijana Matković, Marko Kravos, Federico Tenca Montini, Selma Skenderović, Alex Kama Devetak, Livio Isaac Sirovich in Marta Verginella, svoja nova dela pa bodo predstavljali tudi tisti, ki so ji obiskovalci Mesta knjige doslej že imeli priložnost spoznati: Mirt Komel z zadnjim romanom Akiles, Marko Klavora, Tina Volarič in David Kožuh z zgodovinsko domišljijsko pripovedjo Karlo in Stanko, Jernej Šček s knjigo intervjujev Kavarna Italija in mnogi drugi. Slavnostni gost letošnjega Mesta knjige bo hrvaški pisatelj Slobodan Šnajder, ki mu bo mogoče prisluhniti v četrtek, 7. septembra, ob 20 uri. Pogovor ob njegovih knjigah Doba brona in Angel izginjanja bo moderirala Sonja Polanc. Slednja je v slovenščino prevedla njegovo Šnajderjevo knjigo Doba brona, ki je od leta 2015, ko je bila objavljena, prejela vrsto nagrad. Roman obravnava še vedno občutljive teme hrvaške polpretekle zgodovine – npr. ustaštvo in povojno obračunavanje z nemškimi in avstrijskimi priseljenci –, po drugi strani pa v precejšnji meri temelji na zgodovini Šnajderjeve družine, ki se je v Slavonijo preselila iz Nemčije in pripadala t. i. folksdojčerjem, »slavonskim Nemcem«, ki jih je nacistična Nemčija leta 1943 začela množično novačiti v SS-ovske enote. Kot pravi Miha Kosovel, je knjiga prava epopeja, kako se je avtorjeva družina spoznavala in odkrivala svojo identiteto v 20. stoletju.