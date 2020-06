»Mi odpiramo meje, enako naj storijo ostali«

»Italija s 3. junijem odpira meje vsem prebivalcem schengenskega območja; isto morajo storiti tudi druge države,« je poudaril minister za odnose s parlamentom Federico D’Incà ob robu včerajšnje svečanosti ob dnevu republike pred spominsko kostnico v Redipulji, ki je zaradi koronavirusa potekala v skromnejši obliki v primerjavi s prejšnjimi leti. Udeležili so se je le nekateri predstavniki vojaških oblasti in civilnih oblasti, saj svečanost ni bila odprta za javnost. Med drugimi so bili navzoči županja občine Foljan - Redipulja Cristiana Pisano, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in predsednik deželnega sveta Pier Mauro Zanin.

Minister je še povedal, da je Italija s 3. junijem pripravljena sprejemati turiste iz cele Evrope, takoj zatem je opozoril, da državna vlada namenja posebno pozornost ravno ponovnemu zagonu gospodarskih dejavnosti, ki jih je preko dvomesečni »lockdown« zelo oškodoval.