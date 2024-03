Migrante prevažal v cisterni

Lokalni policisti so na območju občine Tržič prestregli in ovadili na prostosti srbskega državljana, voznika tovornjaka, zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. Nezakonito je prepeljal v Italijo šest državljanov Egipta, med temi tri mladoletnike. Prevažal jih je več ur v cisterni. Lokalni policisti so šesterico ustavili, medtem ko je hodila blizu tržiškega pristanišča in kmalu ugotovili, da gre za migrante, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Nemudoma so začeli z iskanjem vozila, ki jih je pripeljalo in na podlagi posnetkov nadzornih kamer in kontrol na območju pristanišča kmalu izsledili tovornjak cisterno. Ustavili so voznika, ki je migrante več kot 24 ur prevažal v cisterni, pri čemer je bilo ogroženo njihovo življenje.