Milijoni so že na občinskem računu

Proračun občine Ajdovščina je že bogatejši za 21 milijonov evrov. Toliko znaša prvi del donacije Iva in Taje Boscarol, ki bo namenjen izgradnji novega zdravstvenega doma z urgentnim centrom in lekarno, operativno-servisnega centra za helikoptersko reševanje in nakupu helikopterja za reševanje in gašenje, ter za ozelenitev mesta. Še štiri milijone sta Boscarolova namenila izgradnji muzeja letalstva, občini jih bosta nakazala v roku enega leta oz. do določitve najprimernejše lokacije zanj. Včeraj sta Ivo Boscarol in ajdovski župan Tadej Beočanin še uradno podpisala pogodbo o donaciji, ki je najvišja zasebna donacija v času obstoja samostojne Slovenije.

V prvi fazi se bodo torej uresničili trije projekti v skupni vrednosti 21 milijonov evrov. Najprej bo na vrsti milijonska investicija v ozelenitev in hortikulturno ureditev območja mesta in podeželja. Nekateri projekti so po županovih besedah že pripravljeni, v letošnjem letu se bodo prve zasaditve že začele izvajati, zaključile se bodo v roku dveh let. Arhitekturni natečaj za investicijo v zdravstveni center in lekarno, ki bo v celoti veljala deset milijonov evrov, bo objavljen v začetku poletja. »Predvidevamo, da bomo do gradbenega dovoljenja prišli do sredine prihodnjega leta, ko bi stekla tudi gradnja. Zaključek je predviden do leta 2025, ko bi objekt namenili uporabi,« pojasnjuje Beočanin. Objekta bosta v celoti podkletena z garažami za osebje in obiskovalce. Na novo lokacijo se bodo selile vse dejavnosti Zdravstvenega doma Ajdovščina, novi prostori pa bodo omogočali tudi dodatne zdravstvene programe, predvsem s področja diagnostike, ki jih bodo lahko koristili tudi prebivalci širše regije.Tretji projekt, za katerega donacija prav tako znaša deset milijonov evrov, je operativno-servisni center za 24-urno helikoptersko reševanje. »Pri tem projektu bomo sledili poteku investicije v zdravstveni center, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja do sredine prihodnjega leta in izvedbo do leta 2025,« razlaga župan.Zdravstveni center z lekarno in t. i. helikopterski center bosta stala na južnem delu letališča Ajdovščina, v nizu nastajajočega logističnega centra. Zemljišča so v državni lasti, župan računa, da bodo postopki prenosa na občino zaključeni do konca leta, medtem ko so prostorski akti že ustrezni in jih ne bo treba spreminjati.

Tam že stoji regijski center civilne zaščite, že letos oz. najkasneje v začetku prihodnjega leta se tam obeta še gradnja gasilskega centra v domeni občine in policijska postaja, ki jo že projektira Ministrstvo za notranje zadeve. »Gre za preplet vseh služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja,« je ob misli, da se bo dolgoletna zamisel o izgradnji logističnega centra na območju pod letališčem začela vendarle uresničevati, zadovoljen župan Beočanin. Ajdovščini pa se obeta še ena pomembna novost: z vzpostavitvijo omenjenega logističnega centra, ki je od središča mesta oddaljen kak kilometer, se bo v Ajdovščini vzpostavil tudi mestni potniški promet.Začetek projekta muzeja letalstva s centrom znanosti – donacija za ta del znaša 4 milijone evrov - se sicer zamika za kakšno leto, zato župan predvideva, da se bo projekt uresničil okoli leta 2026.»Če želite v Ajdovščini, ki je pogosto v celoti zaparkirana, ob slabem vremenu do zdravnika, je malo možnosti, da boste tja prispeli po suhem. Ajdovščina se tudi nahaja na izpostavljenem delu Slovenije, kjer je cestna infrastruktura zelo problematična. Na celem območju Trnovske planote do Idrije, cela Soška dolina, Kras ... vse to ima zelo slabo cestno infrastrukturo in cestni reševalci navadno pridejo do ponesrečencev prepozno. Najbližji helikopter je na Brniku in potrebuje svoj čas, da pride do sem. Marsikatero življenje bomo rešili, če bo helikopter na voljo tukaj, dan in noč, za reševanje na cestah, v požarih,« je razloge za donacijo v zdravstveni center in center za helikoptersko reševanje naštel Ivo Boscarol, ki napoveduje, da to ni zadnja donacija, ki jo s hčerjo nameravata podariti lokalni skupnosti.