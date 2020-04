Ministrico seznanili tudi s težavami dvolastnikov

Pozeba, ki je v začetku meseca hudo prizadela sadno drevje, obnova namakalnega sistema Vogršček, suša, s katero se kmetje spopadajo sedaj, navezanost pridelovalcev na italijanski trg ter potek dela vinogradnikov dvolastnikov. To so bile glavne teme današnjega terenskega obiska slovenske kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki se je mudila na Vipavskem in Goriškem.

Ministrica se je glede dvolastnikov v Goriških Brdih na lastne oči prepričala, pred kakšnimi težavami so se znašli lastniki kmetijskih zemljišč na obeh straneh meje, ko so se zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa zaprle meje, ter koliko jim je delo olajšalo odprtje mejnih prehodov Hum in Ceglo v Goriških Brdih. Za dvolastnike v novogoriški občini je bil odprt prehod na solkanskem polju.

O težavah dvolastnikov je bila ministrica zelo kmalu po začasnem zaprtju mejnih prehodov seznanjena tako s strani kmetov kot briške in novogoriške občine. »V povezavi z ministrstvom za notranje zadeve smo hitro začeli iskati primerno rešitev. Kmalu potem, ko so bile izpostavljene težave tukajšnjih dvolastnikov, so se nam začeli javljati tudi dvolastniki na meji s Hrvaško in Madžarsko,« je včeraj v Ceglem povedala Pivčeva. Briški župan Franc Mužič, direktorica občinske uprave Anita Manfreda in poveljnik občinske civilne zaščite Andrej Colja so ministrici predstavili pred kakšnimi situacijami so se znašli dvolastniki: do svoje zemlje, ki je od meje oddaljena nekaj sto metrov, bi se morali odpeljati čez mejni prehod v Vrtojbi, v obe smeri bi iz Brd tako prevozili več kot sto kilometrov. Sicer pa ljudje glede prehajanja meje v Brdih sedaj spoštujejo ukrepe, večjih kršitev ne opažajo, pravi Colja. Dvolastniki, ki prečkajo cestno zaporo, morajo le-to za seboj postaviti na mesto. Dnevne kontrole izvajajo civilna zaščita, mestno redarstvo in policija.