Ministrstvo za kulturo bi radi aktivneje vključili v priprave na EPK 2025

Novogoriški svetniki bodo na seji mestnega sveta, ki bo 9. marca, med drugim razpravljali tudi o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture. Odlok naj bi spremenili tako, da naj bi dodatnega člana v svet zavoda GO! 2025 imenoval novogoriški župan na predlog ministrstva za kulturo. Svet zavoda GO! 2025 naj bi v prihodnje tako imel osem članov: štiri člane bi imenoval ustanovitelj, enega člana izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih kot svojega predstavnika, dva člana bi imenoval župan ustanovitelja izmed zainteresirane javnosti v Italiji (enega na predlog predstavniškega telesa občine Gorica, enega na predlog krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji), še enega člana pa bi župan imenoval na predlog ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo, večinski sofinancer projekta GO! 2025, je namreč podalo pobudo za aktivno sodelovanje v svetu javnega zavoda. S predloženo spremembo odloka naj bi bilo ministrstvo še bolj neposredno vključeno v izvajanje projekta EPK 2025 in doseganje vseh zastavljenih ciljev, saj bo preko sveta zavoda soodločalo o ključnih zadevah, ki se tičejo delovanja in izvajanja programa zavoda ter projekta EPK 2025. Svetniki bodo sicer razpravljali tudi o kadrovskem načrt zavoda GO! 2025 za letošnje leto: letos je načrtovana zaposlitev 15 delavcev (vključno z direktorjem). Od tega letos načrtujejo zaposlitev štirih novih sodelavcev, in sicer: pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve, samostojnega strokovnega svetovalca, poslovnega vodje programa in poslovne sekretarke.