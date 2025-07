Mlad motorist trčil v kombi

V Ulici Bratov Rusjan v sovodenjski občini, nedaleč od sedeža podjetja Mittelco in Pipistrelove tovarne, se je danes okrog 17. ure zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval mlajši motorist. V nesrečo je bilo vpleteno še eno vozilo, kombi znamke Fiat ducato, v katerega naj bi 18-letni domačin v še nepojasnjenih okoliščinah trčil in obležal na asfaltu. Motorista, ki je po padcu z motorja ostal pri zavesti, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Katinari, po prvih informacijah naj bi si poškodoval nogo. Cesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri. Na prizorišču so tudi karabinjerji in finančna policija.