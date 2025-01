Mladega voznika začetnika slovenski policisti zasledovali čez mejo

V noči na soboto so se novogoriški prometni policisti in njihovi italijanski kolegi ukvarjali z voznikom začetnikom z Goriškega, ki je že zgodaj začel nabirati izkušnje s prekrški, poročajo Primorske novice. Morda si je mislil, da se bo z begom čez mejo izognil policijskim ukrepom, a se je uštel, saj so mu policisti v Solkanu sledili čez mejo, kjer je kmalu zatem ustavil.

Novogoriški prometni policisti so v soboto kmalu po polnoči v Ulici dr. Karla Lavriča opazili nevarno vožnjo voznika BMW-ja. Z veliko hitrostjo in po sredini ceste je pripeljal iz smeri Cankarjeve ulice in vozil proti Prvomajski ulici.

Policisti so prižgali modre luči in vklopili sireno ter poskušali vozilo ustaviti, a je voznik s še večjo hitrostjo odpeljal proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan. Tam je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal v Italijo, da bi se izognil policijski kontroli. A se je očitno uštel.

Na novogoriški policijski upravi so pojasnili, da voznik ni le ignoriral znakov, naj ustavi, temveč je s svojo vožnjo ogrožal tudi druge udeležence v prometu. Policijska patrulja je operativno komunikacijski center obvestila, da bo BMW-ju sledila čez mejo, o čemer so nato poročali še italijanskim kolegom v operativnem centru. Gre za ustaljeno prakso po sporazumu o čezmejnemu sodelovanju med policijama obeh držav.

Ko je ubežnik zapeljal čez mejo, ni ustavil niti italijanskim policistom, temveč je bežal naprej po ulicah Gorice. O dogajanju na cestah so policisti s terena sproti obveščali kolege na OKC, ki so poročali naprej italijanskim policistom.

Voznik BMW-ja si je po približno 600 metrih vožnje po Gorici očitno premislil in ustavil ob robu vozišča blizu stanovanjskega objekta v Svetogorski ulici. Novogoriški prometni policisti so ugotovili, da je z BMW-jem bežal 19-letni voznik, doma z Goriškega. Zaradi več prometnih prekrškov so mu že izdali plačilni nalog. Postopek z njim so nato prevzeli italijanski policisti, ki bodo proti 19-letniku ukrepali še zaradi prekrškov, ki jih je zagrešil na italijanski strani meje.