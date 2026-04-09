Nasilje

Mladenič je v Novi Gorici napadel mladoletnici

Eni izmed mladoletnic je uspelo pobegniti, drugo je mladenič z onstran meje večkrat udaril v obraz

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
9. apr. 2026 | 11:12
    Policija je italijanskega državljana odvedla v pripor( FB/Policija )
Včeraj dopoldne je pred novogoriškim nakupovalnim središčem Supernova prišlo do nasilnega napada na dve mladoletni dekleti, kot so Radiu Robin potrdili iz novogoriške policijske uprave.

Mlajši italijanski državljan - šlo naj bi za starega znanca policije iz okolice Vidma - je iz nepojasnjenih razlogov napadel mladoletni dekleti, ki sta malicali pred Supernovo. Enemu izmed deklet je uspelo zbežati, drugo je italijanski državljan večkrat udaril v obraz, dokler ga ni ustavil mimoidoči moški, poroča Radio Robin. Nato je italijanski državljan grozil drugim prisotnim, dokler ga policija ni odvedla v pripor.

