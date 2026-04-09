Mladenič je v Novi Gorici napadel mladoletnici

Včeraj dopoldne je pred novogoriškim nakupovalnim središčem Supernova prišlo do nasilnega napada na dve mladoletni dekleti, kot so Radiu Robin potrdili iz novogoriške policijske uprave.

Mlajši italijanski državljan - šlo naj bi za starega znanca policije iz okolice Vidma - je iz nepojasnjenih razlogov napadel mladoletni dekleti, ki sta malicali pred Supernovo. Enemu izmed deklet je uspelo zbežati, drugo je italijanski državljan večkrat udaril v obraz, dokler ga ni ustavil mimoidoči moški, poroča Radio Robin. Nato je italijanski državljan grozil drugim prisotnim, dokler ga policija ni odvedla v pripor.