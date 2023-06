Mladi glasbeniki uvedli Kriški teden

Z revijo mladih domačih glasbenikov se je v Slomškovem domu v Križu pričel letošnji Kriški teden, ki ga SKD Vesna prireja v sodelovanju z jusarskim odborom, zahodnokraškim rajonskim svetom in Združenjem za Križ. Prireditev z naslovom Mladi kriški upi je doživela osmo izvedbo, zamislila si jo je glasbena pedagoginja in odbornica kulturnega društva Tamara Tretjak, ki jo je tudi povezovala. Tudi tokrat je bila revija sad sodelovanja med Vesno in Slomškovim društvom.

Kriški teden se bo nadaljeval jutri (nedelja), ko bodo pevke Kriških ribic ob 20.30 v Domu Albert Sirk uprizorile veseloigro v narečju Ma ka je’tma. Besedilo sta sestavili Pia Cah in Sara Košuta, igra pa je sad kolektivnega raziskovanja vaških zgodb, ki so ga izvedle pevke, ki jih vodi Aljoša Saksida.