Mladi in glasba brišejo mejo

Dve mesti, ki še nista našli prave poti do združitve, pa si vendar za to prizadevata in skupaj stopata naproti velikemu dogodku, ko bosta skupno nastopili kot evropska kulturna prestolnica: kot rastlina ovijalka, ki nastavlja svoje lovke in se postopoma vrašča v okolje, se mesti približujeta s kulturnimi dogodki, ki že nekaj let zaobjemajo širše področje in družijo predvsem mlade generacije, tiste, ki jih zgodovinski spomin morda ne pretirano obremenjuje.

Sklepno dejanje festivala

V tem duhu je zasnovan tudi čezmejni Piccolo Opera Festival, ki je med 26. junijem in 16. julijem priredil vrsto dogodkov - od opernih predstav do komornih koncertov - na privlačnih lokacijah, ki pomenijo tudi turistično promocijo zgodovinsko, kulturno in naravoslovno bogatega prostora, od gradov v Spessi, Števerjanu, Kromberku in na Dobrovem do palač, cerkva in svetišč, s katerimi so prav tako gosto posejani goriški griči, še vedno ločeni pod imeni Collio in Brda. Sklepno dejanje 16. festivala je bil dvojni nastop godalnega orkestra GO!Borderless Orchestra, ki je pod okriljem POF združil zelo mlade glasbenike različnih šol v sodelovanju s KC Lojze Bratuž, SCGV Emil Komel, Glasbeno šolo iz Fare, goriškim društvom NOVA in GŠ Nova Gorica.