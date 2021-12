Mladi pribežniki se učijo kuhanja

Izobraževalni zavod Ad formandum in skupnost salezijancev iz Gorice sta združila moči in organizirala kuhinjski tečaj za mladoletne tuje državljane, ki bivajo v goriškem centru za pribežnike San Luigi. Tečaj, ki obsega 260 ur (60 za teorijo, 200 za prakso), poteka v prostorih kuhinjskega laboratorija nakupovalnega središča Tiare shopping v Vilešu. Zavod Ad formandum ponuja tečaj v sodelovanju s Slovikom.

Dvanajst mladih med 14. in 18. letom starosti bo ob koncu tečaja, ki se bo zaključil februarja, usposobljenih za delo v kuhinji, tako za pripravo in kuhanje kot za čiščenje in pospravljanje kuhinjskih pripomočkov. Mladi se bodo na ta način lahko približali svetu dela in izboljšali znanje italijanskega jezika. Delo poteka tako individualno kot po skupinah, mentorji pa spodbujajo čim bolj »praktično« učenje.»Čutimo odgovornost, da podpremo take projekte, ki imajo zelo močno socialno noto. Tečaj, ki ga gostimo v delavnici Tiare Chef Lab, nudi mladim, ki so sami v tuji državi, možnost integracije in začetnega koraka v svetu delu. Sodelujemo z zadrugo Ad formandum in skupnostjo San Luigi, saj to spada v našo strategijo sodelovanja z ustanovami in organizacijami, ki se dnevno trudijo za dobrobit našega prostora in s katerimi delimo iste vrednote,« prav Giuliana Boiano, direktorica točke Meeting Place v nakupovalnem središču Tiare Shopping.