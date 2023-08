Mladi umetniki so se potopili v pisani podvodni svet rib, rakov in morskih psov

V četrtek, 28. julija, je po neurju s točo, ki je prizadelo Goriško, v Gabrjah sijalo sonce. 28 mladih udeležencev Teen Art Experience oz. delavnice, ki jo že tretje leto zapored v vaškem društvu Skala prireja Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju z domačim društvom in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, je ustvarjalo zato kar na vrtu. Eni so sestavljali mozaik, drugi so s čopiči čarali po platnu, tretji pa so oblikovali svoja morska bitja iz papirmašeja. Morje, pravzaprav voda je bila namreč tema letošnje delavnice, ki sta jo vodili umetnici Katerina Kalc in Michela Menegazzi.

Prva se je z otroki – v glavnem so bili to srednješolci, nekaj pa smo prešteli tudi osnovnošolcev – lotila izdelkov iz papirmašeja, s katerim so ustvarjali vodne živali. Ribe, raki, morski psi in želve so se sušili pod sončnimi žarki v pričakovanju določitve barve, medtem ko so se otroci preizkušali še v slikanju na platnu. »Če bo dovolj časa, bodo naredili še mešani izdelek. Otroke moram pohvaliti: pridni so in se trudijo. Papirmaše je na začetku namreč težko razumljiv, šele ko izdelek zadobi želeno obliko, postane vse lažje,« je priznala Katerina Kalc.

Michela Menegazzi je udeležence uvedla v svet pisanih koščkov mozaika. »Odločili sem se, da bomo uporabili steklo in ne ploščic, ki jih je težje rezati. Štartali smo z osnovo, z risbo torej, nakar so si otroci izbrali pisane steklene koščke, ki jih je bilo treba ustrezno pritrditi na površino. Takoj so usvojili metodo in nastali so krasni izdelki, ki jih sedaj samo še fugiramo z vinilnim lepilom.« Umetnica je zaupala, da prvič sodeluje z otroki, nad katerimi je bila po petdnevni delavnici navdušena.

Svoje izdelke so udeleženci staršem pokazali v petek, 29. julija, ko so se tudi poslovili od svojih mentoric. Dela bodo na ogled tudi jeseni na priložnostni razstavi, napovedujejo pri ZSKD. Delavnica je iz leta v leto bolj priljubljena (udeleženci so v preteklih letih ustvarjali z glino in akvareli, risali so stripe in sestavljali kolaže) kot dokazuje število udeležencev, je dejala koordinatorka Eva Sosič, ki je z mladimi pomočnicami Sofijo, Karin in Evo vsak dan spremljala otroke od 8. do 13. ure.