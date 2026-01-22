Mladi zeleni ambasadorji povezujejo čezmejno območje

Izhodišče je bilo dejstvo, da sta obe šoli poimenovani po pesniku Alojzu Gradniku. »Doslej tako šoli kot občini nista bog ve kaj aktivno sodelovali,« za Primorski dnevnik pove števerjanski župan Marjan Drufovka in pristavi, da bi za prihodnost želeli stkati med Brdi in Števerjanom tesnejše vezi in vzpostaviti redno sodelovanje.

Pomemben korak v to smer predstavlja projekt Dve državi, eno zeleno srce za skupno trajnostno prihodnost – Green2Gether, ki je na tretjem razpisu Sklada za male projekte osvojil drugo mesto med dvanajstimi izbranimi projekti. Vrednost projekta znaša 93.100 evrov, nosilca pa sta OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Občina Števerjan, ki uradno zastopa tamkajšnjo osnovno šolo. Vsebinsko projekt soustvarjata obe šoli, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi učitelji, za Števerjan je referentka Emanuela Koren.

Usvajali bodo dobre prakse

Učenci bodo v sklopu projekta postali »zeleni ambasadorji« zelenih površin čezmejnega območja Collio/Brda. »Obe občini se nahajata v izrazito naravnem okolju. Mladim želimo privzgojiti dobre prakse sobivanja z naravo, okolju prijaznega vrtnarjenja in odgovornega odnosa do okolja,«pojasnjuje Drufovka.

Splošni cilj projekta je torej okrepiti okoljsko ozaveščenost, ustvarjalnost in kompetence otrok, mladih ter učiteljev s skupnimi čezmejnimi učnimi, kulturnimi in naravovarstvenimi dejavnosti.

Projekt sloni na skupnem izzivu čezmejnega območja, in sicer ohranjanju naravne in biotske raznovrstnosti v kulturni krajini, ki jo ogrožajo podnebne spremembe, izguba tradicionalnih avtohtonih sort, nizka okoljska pismenost mladih in omejena vključenost lokalnih skupnosti v trajnostne prakse. Posebno pozornost namenja zelenim površinam in vodnim okoljem: rekam, potokom, izvorom, mokriščem in naravnim lagunam ter njihovemu vrednotenju preko družbeno-kulturnih, umetniških in okoljskih ozaveščevalnih pobud.

V sklopu projekta Green2Gether so v ospredju tudi v naravne znamenitosti območja, kot je na primer naravni rezervat Krčnik, ki predstavlja dragoceno naravno dediščino, tesno povezano z vodnimi ekosistemi in zelenimi površinami.