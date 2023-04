Mlajev, kot smo jih bili vajeni, v goriški občini letos ne bo

V goriški občini mlajev, kot smo jih bili vajeni v prejšnjih letih, letos ne bo. Gre za posledico nesreče, do katere je prišlo na predvečer prvega maja lanskega leta v Podgori, kjer je med postavljanjem mlaj padel na 31-letno Krminčanko. Nekaj dni kasneje je občina na zahtevo karabinjerjev podrla mlaje v Pevmi, Štmavru in Štandrežu, saj se je izkazalo, da so bili postavljeni brez katerihkoli dovoljenj. Po lanski nesreči je bilo jasno, da bo moralo priti pri postavljanju mlajev do sprememb, kar so potrdili med včerajšnjim srečanjem v dvorani Dore Bassi v Gorici.

»Pri postavljanju mlajev je treba spoštovati varnostne predpise in pridobiti vsa ustrezna dovoljenja. Na goriški občini smo pripravljeni zagotoviti vso potrebno podporo, obenem smo na razpolago tudi za vzpostavitev sodelovanja z drugimi kraji po deželi Furlaniji - Julijski krajini, kjer postavljajo mlaje, tako da bi se na deželni ravni dogovorili za poenostavitev vseh potrebnih postopkov,« je povedal goriški občinski odbornik Maurizio Negro ob zaključku včerajšnjega srečanja, ki ga je sklical na predlog občinskega svetnika Walterja Bandlja (navzoča je bila tudi občinska svetnica Nicol Turri), potem ko so se v prejšnjih dneh srečali predstavniki vaških skupnosti iz Štandreža, Podgore in Štmavra. Na včerajšnjem srečanju se jim je pridružil še predstavnik Ločnika, kjer ravno tako postavljajo mlaje (lani ga sicer niso), navzoča sta bila tudi poveljnik mestnih redarjev in pristojni občinski funkcionar.

Angažirati se morajo krajani

Maurizio Negro je opozoril, da se morajo za sprožitev ustreznih postopkov za postavljanje mlajev angažirati krajani; od lanskega leta, ko je na predvečer prvega maja prišlo do nesreče v Podgori, do današnjih dni na občini niso prejeli nobene prošnje v zvezi s postavljanjem mlajev, kar pomeni, da jih letos ne bo mogoče postaviti na enak način, kot je veljalo v prejšnjih letih. Na včerajšnjem srečanju so predstavnikom vaških skupnosti svetovali, naj se povežejo in naj skupaj pridobijo vsa potrebna dovoljenja, tako da bi bilo prihodnje leto in zatem tudi v prihodnosti še naprej mogoče ohranjati starodavno tradicijo postavljanja mlajev. Negro je ob robu srečanja razložil, da je v mladih letih tudi sam sodeloval pri postavljanju mlajev v Ločniku, kjer je dolga leta vodil krajevno folklorno skupino. Zaradi tega si občinski odbornik želi, da bi se zadeva prihodnje leto pozitivno razpletla, saj je prepričan, da sodi postavljanje mlajev v krajevno kulturno dediščino in zato se jim ne gre nikakor odpovedati, čeprav bo treba za njihovo postavljanje ustreči celi vrsti predpisov.

In kaj se bo letos zgodilo z mlaji v pričakovanju na prihodnje leto? V Podgori napovedujejo, da bodo letos najverjetneje posadili drevo, kot že več let počenjajo v Romansu, medtem ko bodo v ostalih krajih razmislili, ali bi se letos veljalo odločiti za postavitev simboličnega, nekaj metrov visokega mlaja na zasebnem zemljišču. Negro je ob zaključku včerajšnjega srečanja napovedal, da si je skupaj s poveljnikom mestnih redarjev in pristojnim občinskim funkcionarjem pripravljen že v prihodnjih tednih ogledati mesta, kjer so v preteklosti stali mlaji, da bi skupaj s krajani razmislili, kako bi jih lahko v prihodnosti postavljali upoštevajoč vse potrebne varnostne predpise.