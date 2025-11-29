Mohorjevke 2026: od zgodovinske monografije do zbirke berlinskih dogodivščin

»V času, ko se v Ljubljani začenja knjižni sejem in se bliža miklavževo, prirejamo iz leta v leto predstavitev knjig, ki izidejo ob Koledarju Goriške Mohorjeve družbe,« je dejal direktor založbe Goriška Mohorjeva družba Marko Tavčar na ponedeljkovi predstavitvi letošnjih mohorjevk.

»Os, okoli katere oblikujemo zbirko, ostaja tradicionalni Koledar Goriške Mohorjeve družbe, ki je letos z estetskega vidika posebno zanimiv,«je še povedal Tavčar. Koledar 2026 je sicer oblikovan po običajnem kalupu, vendar prinaša sveže vsebine, ki bralca nagovarjajo na različnih ravneh. Posvečen je motivu stopnišč, ki vodijo v višave, bogatijo pa ga fotografije Viktorja Selve. Uredila sta ga Marija Češčut in Marko Tavčar. V ponedeljek so v Galeriji Ars na Travniku poleg koledarja predstavili še dve letošnji publikaciji, in sicer zgodovinsko monografijo Borisa Mlakarja Izbrana poglavja o Primorski pod fašizmom in zbirko Vsim mojim doma avtorice Lucrezie Bogaro.

Tavčar je že uvodoma pojasnile, da Lucrezie Bogaro ni na predstavitvi, saj se trenutno še nahaja v Berlinu. Prav iz nemške prestolnice, kamor se je preselila zaradi ljubezni, je začela pred leti na družbenih omrežjih objavljati razna razmišljanja in pripovedovati svoje dogodivščine. Krog spletnih prijateljev se je začel širiti in Lucrezio so povabili tudi na Radio Trst A, kjer se je oglašala enkrat tedensko v Jutranjem valu. Na osnovi pripovedi je nastala monokomedija Vsim mojim doma - The show. Sedaj pa je napočil čas za knjižno izdajo. Slednja je zahtevala jezikoslovni poseg. Avtorica se je namreč v svojih pripovedih posluževala domače govorice. Slednjo so sicer poskusili ohraniti, obenem pa pridobiti zapis, ki bi bil razumljiv vsem Slovencem. Na predstavitvi je bila prisotna Irina Goruppi, ki je knjižni prvenec Lucrezie Bogaro ilustrirala. Z avtorico, ki jo je ilustratorka spoznala prav v sklopu projekta publikacije, sta se zelo dobro razumeli. »Ob branju boste tudi vi prav gotovo začutili toplino, saj je Lucrezia res krasna oseba,« je povedala Irina Goruppi o avtorici knjige.

Zgodovinska monografija Borisa Mlakarja Izbrana poglavja o Primorski pod fašizmom je izšla v zbirki Naše korenine in sestoji iz člankov in študij, ki jih je avtor objavljal v različnih zgodovinskih revijah in zbornikih v obdobju od leta 1997 do danes. Zgodovinar in sociolog je priznal, da med pisanjem ni imel najboljšega občutka. Bil je prvi, ki je delal na arhivskih virih. Njegovi zapisi pa »niso bili vedno všeč glavnemu toku zgodovinskega pisanja,«je še povedal avtor. Publikacija obravnava malega človeka, in sicer kako je le-ta skušal prebroditi težave fašizma, je pojasnil Tavčar.