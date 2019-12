»Moj prijatelj maser že dolgo ni imel toliko dela ...«

»Uspehi Mattea Oleotta so uspehi vseh nas«. Tako je Igor Komel pred polno dvorano Kulturnega doma nagovoril goriškega režiserja na srečanju z domačim občinstvom po uspehu, ki ga je na državni televizijski mreži Rai2 dosegla njegova nadaljevanka Volevo fare la rockstar. Srečanje namenjeno stiku v živo z režiserjem in odkrivanju zakulisja snemanja televizijske serije v naših krajih je priredila spontana skupina občanov R/Esistenze.

Gost se je v pogovoru z drugim uspešnim goriškim režiserjem in filmskim producentom Cristianom Natolijem med drugim spomnil, da se je za film začel navduševati v mladih letih prav v Kulturnem domu, na Kinoateljejevih Film video monitorjih. Uspešni prvenec Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot), v produkciji Transmedie, mu je odprl pot na Rai, kjer ga je producentka Maria Grazia Saccà poklicala za snemanje tv serije, ki se navdihuje v blogu Volevo fare la rockstar in je s svojo vsebino in pečatom, ki mu ga je vtisnil Oleotto, prevetril doslej nekoliko zastarelo in okorno produkcijo Rai. »Videval sem nezaupanje v očeh funkcionarjev Raia, ko so za mojim hrbtom zmajali z glavo in si šepetali, da ne bom zmogel. Pa smo le,« je z upravičenim ponosom povedal Oleotto. Ob sredah so epizode nadaljevanke dosegle do 1,7 milijona gledalcev, na spletnem portalu RaiPlay pa so doslej našteli že 4,5 milijona obiskov.

Snemanje v Gorici, Podgori, Krminu, v Sloveniji in drugih krajih v FJK je prineslo tudi za 3-4 milijone gospodarskega učinka. Ekipa je štela 90 ljudi, približno po 30 iz FJK, iz preostale Italije in iz Slovenije, ki so pri nas preživeli več mesecev, nekateri do 9. »Moj prijatelj maser se mi je zahvalil, ker že dolgo ni imel toliko dela, kot tiste mesece, ko smo snemali,« je režiser šaljivo ponazoril le enega od tolikih pozitivnih učinkov, ki jih lokaciji snemanja prinaša filmski cirkus.