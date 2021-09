»Mošeje v Tržiču ne bo«

Tržiška občina je leta 2018, ko je odredila prekinitev gradnje islamskega kulturnega središča v mestu, ravnala pravilno, saj so dela potekala v stavbi, ki ni imela uporabnega dovoljenja. Tako izhaja iz sodbe, ki jo je višje upravno sodišče objavilo včeraj in so jo danes dopoldne predstavili v tržiški mestni hiši. »Mošeje v Tržiču po naši zaslugi ne bo,« pravi županja Anna Cisint, ki je zadovoljna in ponosna, ker so rimski sodniki ocenili, da je uprava ravnala pravilno. »Za vse občane morajo veljati enaka pravila. Če hočem urediti stanovanje, se moram ravnati po predpisih. Ko se je kulturni center, ki je novo središče gradil, pritožil zoper našo odredbo o prekinitvi del na deželno upravno sodišče in zmagal, je bil to za nas hud udarec. Vedeli smo, da smo ravnali neoporečno, zato smo se naposled odločili, da se obrnemo na višje upravno sodišče. To je ocenilo, da je bilo naše dejanje legitimno. Nasprotna stranka bo morala zdaj poravnati vse pravne stroške,« pravi županja. Zadovoljstvo je izrazila tudi odvetnica Teresa Billiani, ki je poudarila, da je na gradbenem področju treba upoštevati tudi načelo previdnosti, kar so tržiški občinski uradi pri odreditvi prekinitve gradnje naredili.