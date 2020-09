Mreža, ki združuje Gorici

Na mednarodnem arhitekturnem natečaju za ureditev Trga Evrope je zmagal projekt italijanskega studia arhitektov Baglivo Negrini. Mednarodno žirijo je projekt prepričal na račun močnega in jasnega vizualnega učinka z vbočeno obliko. Projekt je oblikovan kot mreža modulov pomične platforme, ki se dvigajo in spuščajo ter lahko postanejo bodisi sedeži, mize, trg ali oder. »Trg predstavlja Evropo številnih obrazov, ki pa so se pripravljeni usklajeno gibati,« so avtorji opisali svoj projekt.

Izziv natečajne naloge je bil predstavitev projektnih predlogov za Trg Evrope in oblikovne rešitve za novi Epicenter – stavbo, katere polovica bo stala na slovenski, polovica na italijanski strani. Zmagovalni predlog Epicenter umešča pod Trg Evrope, se pravi, da postane trg pravzaprav streha. Stavba ima osrednje jedro s tremi glavnimi funkcijami: stalnim razstavnim prostorom, občasnim razstavnim prostorom in konferenčno sobo. Žirija je projekt izbrala soglasno. Avtorji zmagovalnega projekta bodo prejeli nagrado v vrednosti 25.000 evrov.

Novogoriški župan Klemen Miklavič pričakuje, da bo projekt izveden v roku petih let, še naprej ga bo vodil EZTS GO, obe mesti pa na projekt stavita tudi v luči kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. Na natečaj je sicer prispelo 56 projektov iz osemnajstih držav, največ iz Evrope, pa tudi iz Ugande, Brazilije, Argentine, Rusije in Japonske.