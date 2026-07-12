Gorica bo danes sprejela novega nadškofa

Današnji dan se bo zapisal v zgodovino goriške nadškofije. Uradno namreč prihaja v Gorico novi nadškof msgr. Giampaolo Dianin, ki bo nasledil Carla Roberta Mario Redaellija. Slednji se je od goriških vernikov poslovil prejšnjo nedeljo z zahvalno mašo. Na čelu goriške nadškofije je služboval štirinajst let, sedaj pa odhaja v Rim, kjer je že prevzel vlogo tajnika dikasterija za duhovnike.

Vodenje goriške nadškofije pa bo od današnjega dne prevzel msgr. Giampaolo Dianin. Ob 16.30 bo v baziliki v Ogleju vodil liturgijo s posebnim češčenjem relikvij svetih oglejskih mučencev. Sledila bo ob 19. uri bo v goriški stolnici slovesna maša, med katero bo msgr. Dianin tudi uradno prejel naziv nadškofa.

Ob umestitvi novega nadškofa bo zvonjenje cerkvenih zvonov spremljalo celoten dan. Po bogoslužju v Ogleju bodo zvonovi v krajih ob poti pospremili njegov prihod v Gorico, med 18. in 19. uro pa bodo hkrati praznično zazvonili vsi glavni mestni zvoniki. Pobudo pripravlja društvo goriških pritrkovalcev v sodelovanju z župnijami. S to gesto želijo simbolično povezati vse skupnosti nadškofije in slovesno pozdraviti novega nadškofa.