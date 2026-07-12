»Želimo, da bi SDGZ imela večjo težo v deželnem gospodarstvu«

Podjetnik Fabio Pahor je krmilo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) prevzel pred dobrim letom dni. V četrtek bodo po 50. rednem občnem zboru, ki se bo ob 18.30 začel v Briščikih v centru Avalon, s člani ob 20. uri proslavili 80-letnico ustanovitve te gospodarske stanovske organizacije.

Bi nam zaupali obračun po prvem letu svojega mandata na čelu SDGZ?

Vodenje SDGZ sem prevzel pred dobrim letom dni in lahko rečem, da je organizacijo prejšnje predsedstvo predalo v odličnem stanju. Imamo vsa potrebna izhodišča za nadaljnjo nadgradnjo in zasledovanje novih ciljev, ki smo si jih kot novo predsedstvo zadali za ta mandat.

Kateri so?

Cilj je, da bi postali čim bolj relevantni v našem okolju, v gospodarstvu Furlanije - Julijske krajine, želimo pa tudi prevzeti nov nivo odgovornosti v okviru naše manjšinske organiziranosti.

Je danes še mogoče govoriti o manjšinskem gospodarstvu? Če je, kako bi ga ocenili?

Gospodarstvo slovenske manjšine v Italiji se je v zadnjih 70 letih močno spremenilo. Import-export podjetja oz. gospodarstvo, na katerega smo bili vajeni, danes ni več aktualno. Manjšinsko gospodarstvo danes predstavljajo posamezna mala ali srednje velika podjetja, za katera pa je potrebna določena profesionalnost. SDGZ to profesionalnost zagotovo premore, tudi zaradi povezovanja z institucionalnimi in manjšinskimi organizacijami.Naj povem, da smo v tem letu imeli več srečanj z obema krovnima organizacijama slovenske narodne skupnosti v Italiji. V veliko zadoščenje nam je, da obe krovni, SKGZ in SSO, v nas vidita subjekt, s katerim bi lahko gradili skupni gospodarski prostor.