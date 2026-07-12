»Še naprej bomo hodili skupaj. V Cerkvi so meje mostovi za srečevanje,« je v goriški stolnici v slovenskem jeziku izrekel novi nadškof msgr. Giampaolo Dianin. Ob koncu slovesne maše, med katero je uradno prejel naziv goriškega nadškofa in vodenje goriške nadškofije, je med zahvalami posebno pozornost namenil tudi jezikovnim skupnostim na Goriškem. »Gorica je središče različnih kultur in identitet. Še posebej se spominjam naših furlansko in slovensko govorečih bratov in sester. Bratska zahvala gre vsem vam, ki se zavedate dragocene zgodovine in identitete, ki jo je treba ohraniti,« je dejal.

Od škofije Chioggia, kjer je služboval v zadnjih štirih letih, se je Dianin poslovil na praznik svetih Mohorja in Fortunata, mučenikov, ki sta bila usmrčena v Ogleju. Prav onadva sta ga iz Ogleja na poti spremljala vse do Gorice, je še povedal msgr. Dianin in pristavil: »To je isto sveto popotovanje, ki sta ga opravila tudi škofa Giacinto Ambrosi in Dino De Antoni, ko sta iz Chioggie prišla v te kraje«. V popoldnevu je namreč v baziliki v Ogleju novi goriški nadškof vodil liturgijo s posebnim češčenjem relikvij svetih oglejskih mučencev. Sprejel ga je tudi oglejski župan. Nato se je pripeljal v Gorico, kjer je v večernih urah v stolnici Svetih Hilarija in Tacijana potekala slovesna maša. Prvo berilo so prebrali v furlanskem jeziku. Drugo berilo je v slovenskem jeziku prebral Jurij Faggiani. Odlomku iz evangelija pa so verniki prisluhnili v italijanskem jeziku. Večjezične so bile tudi prošnje.

»Vključujem se v pot te Cerkve, da bi nadaljeval sejanje, posebej tisto, ki ga je opravljal dragi nadškof Carlo, kateremu sem hvaležen za prisrčen sprejem in za vso pozornost, ki mi jo je izkazal,« se je Dianin zahvalil svojemu predhodniku msgr. Carlu Robertu Marii Redaelliju. »Med vas prihajam po tiho, z željo, da bi vse in vsakogar poslušal ponižno ter z odprtim umom in srcem,« je vernike v goriški stolnici prvič nagovoril novi nadškof.

Poleg številnih predstavnikov cerkvenih, političnih in varnostnih oblasti so se slovesnosti udeležili nekateri verniki iz rojstnega kraja nadškofa. Prisotna sta bila tudi nadškofov brat Gabriele Dianin in njegova mati Vittoria Zavattiero. »Tako sem ganjena, da se še vedno tresem,« je povedala Dianinova mati in nam zaupala, da si je sin želel postati duhovnik že v tretjem razredu osnovne šole. »Takrat pa še zdaleč ni vedel, da bo nekega dne postal nadškof in da bo služboval v Gorici,« je s solzami v očeh pripovedovala.