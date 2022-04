Muzej v nekdanja skladišča, na trg center za obiskovalce

EPICenter z osrednjo razstavno vsebino o podiranju meja med Goricama in spoznavanju kulture in zgodovine drugega bo umeščen v nekdanja skladišča Slovenskih železnic, medtem ko bo skupni trg v okviru celovitega prenovitvenega posega dobil čezmejni center za obiskovalce. Kako bo leta 2025 zgledalo območje Trga Evrope/Transalpine, so nam včeraj pojasnili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Klemen Miklavič in vršilec dolžnosti direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Tomaž Konrad.

»Skladišča je treba povsem prenoviti in iz stare industrijske stavbe pridobiti sodoben prostor za razstave in prireditve. V tem objektu bo uresničen naš osrednji projekt, EPICenter, v katerem bomo skozi pripovedi krajevnih prebivalcev predstavili zgodovino 20. stoletja,« pojasnjuje Klemen Miklavič in dodaja, da bodo obiskovalci spoznali in razumeli zgodovino naših krajev preko poistovetenja z izkušnjami vseh, ki so jo doživeli na lastni koži. Novogoriški župan pojasnjuje, da bo prenovljen tudi skupni trg. Septembra 2020 je bil izbran idejni projekt italijanskega biroja Baglivo Negrin, ki je prostore umestil pod trg, vendar se je kasneje izkazalo, da iz raznih razlogov ni uresničljiv. Iz njegovega načrta so sicer črpali zamisel o ureditve velike ploščadi s koncentričnimi krogi, ki bodo segali vse do železniške postaje na eni strani in do palač na drugi strani trga. Sredi ploščadi bo ohranjen Vecchietov mozaik, ki je postal del obmejne ikonografije.Na južno stran trga bodo postavili še center za obiskovalce, ki bo po besedah župana Rodolfa Ziberne zgrajen v obeh državah; skozi njegovo notranjost bo tako speljana meja, ki danes nikogar več ne ovira, temveč predstavlja izziv za tkanje novih vezi in za krepitev sodelovanja med mestoma. Center za obiskovalce bo sicer precej manjši od prvotne zamisli biroja Baglivo Negrin, saj so ugotovili, da bi večji objekt pregrobo posegel v prostor. Strokovnjaki z obeh strani meje so se strinjali za gradnjo manjšega objekta, ki bo na eni strani opremljen tudi s stopnicami, kjer se bodo obiskovalci lahko posedli. Za obnovo trga in ureditev centra za obiskovalce je na voljo 5.200.000 evrov; za načrtovanje in naknadno za gradbena dela je odgovorno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.

»V biroju Baglivo Negrin so pripravili študijo izvedljivosti, ki jo bosta v kratkem še enkrat pregledali še obe občini. Zatem bomo izbrali načrtovalca, nakar bosta dokončni in izvršni načrt pripravljena do konca leta. Nato bo potrebnih še nekaj mesecev za izbiro izvajalca del; pogodbo bi lahko podpisali sredi prihodnjega leta, medtem ko bo nato za izvedbo del potrebno še približno eno leto, tako da bo vse zaključeno v predvidenem roku« zagotavlja Tomaž Konrad.Medtem ko za ureditev trga in za izgradnjo centra za obiskovalce skrbi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, je obnova skladišč Slovenskih železnic v domeni novogoriške občine, ki ravnokar usklajuje pismo o nameri in pripravlja dokumentacijo za pridobitev stavbne pravice.