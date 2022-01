Na Ajdovskem našli žensko truplo

Medtem ko kriminalisti policijske uprave Nova Gorica še vedno preiskujejo umor 26-letnega slovenskega državljana, ki so ga v torek zjutraj našli ob slovensko-italijanski državni meji v Novi Gorici, so v četrtek bili obveščeni o najdbi še enega trupla. Gre ga žensko truplo, ki so ga našli včeraj dopoldne na kolovozni poti blizu hitre ceste H4 pri naselju Črniče v občini Ajdovščina. Zavarovali so dokaze za nadaljnje preverjanje in preiskovanje okoliščin smrti ženske, poročajo Primorske novice.

Opravili so prve nujne preiskovalne ukrepe in zbrali obvestila. Tudi dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča je ob prisotnosti okrožne državne tožilke iz Nove Gorice opravila ogled kraja najdbe trupla in avtomobila. Pri tem so zavarovali dokaze za nadaljnje preverjanje oziroma morebitno preiskovanje okoliščin smrti ženske.

Identiteta ženskega trupla še ni uradno potrjena. Natančen vzrok smrti bodo verjetno ugotovili v okviru sodne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in morebitnih dodatnih medicinskih preiskav.

Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja nadaljnjih policijskih aktivnosti policisti javnosti ne morejo posredovati. To bodo storili, ko bodo celoviteje preiskali dogodek, je danes povedal Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica.