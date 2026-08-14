Na hitri cesti zaradi nesreče zaprli proseški izvoz

Okrog 10.20 je na proseškem izvozu hitre ceste proti Trstu voznik kombija izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s cestišča, pri čemer se je poškodoval in je nastala tudi večja gmotna škoda.

Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga oskrbeli in prepeljali v katinarsko bolnišnico, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.

Proseški izvoz so zaprli za promet. Poškodovani kombi bo odpeljala avtovleka.