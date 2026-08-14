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Kronika

Na hitri cesti zaradi nesreče zaprli proseški izvoz

Voznik kombija je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s cestišča

Spletno uredništvo |
Prosek |
14. avg. 2026 | 11:50
    Na hitri cesti zaradi nesreče zaprli proseški izvoz
    Avtocestni priključek (ARHIV)
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Okrog 10.20 je na proseškem izvozu hitre ceste proti Trstu voznik kombija izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s cestišča, pri čemer se je poškodoval in je nastala tudi večja gmotna škoda.

Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga oskrbeli in prepeljali v katinarsko bolnišnico, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.

Proseški izvoz so zaprli za promet. Poškodovani kombi bo odpeljala avtovleka.

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