Požar na hribu Amariana bodo gasili tudi trije slovenski air tractorji

Požar, ki se je že pred dnevi vnel ob vznožju hriba Amariana med Amarom in Tolmečem, se je včeraj zaradi visokih temperatur in vetra razširil na omenjeni hrib. Gorelo je na strmem in težko dostopnem območju, zaradi česar so požar skušali obvladati s tremi helikopterji in kanaderjem. Na kraju so bili gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdarske policije, ki so skušali zaščititi kmetijski objekt, kateremu so se plameni nevarno približevali. Širša okolica je bila objeta v oblak dima.

Danes je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sklopu čezmejne vzajemne pomoči napotila na kraj za pomoč pri gašenju tri letala air tractor, ekipo za koordinacijo gašenja in zračno podporo ter ekipo brezpilotnih letalnikov enote za hitre reševalne intervencije URSZR.

Ekipe na terenu trenutno čakajo na izboljšanje vidljivosti, saj je zaradi šibkega vetra ponoči prišlo do zadrževanja in zastajanja dima nad žariščem.