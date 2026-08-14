Rad bi postal odvetnik

Za Gabriela Umka in njegove sovrstnike je bila letošnja matura prava uganka. Zaradi spremembe strukture programa dijaki vse do maja meseca niso vedeli, kako bo točno potekala. Medtem ko so se prejšnje generacije lahko osredotočile zgolj na že znano snov, je bila za letošnje maturante izvedba izpita precej bolj negotova. Toda k sreči se je vse dobro izteklo. »Zamisel, da tudi zunanji člani komisije spoznajo dijaka, njegovo zrelost, izkušnje iz projektov in delovne prakse, je res dobra,« meni odličnjak iz Cerovelj.

Gabriel Umek pred objavo rezultatov ni hotel ničesar pričakovati, da ne bi bil razočaran. Kljub temu je dosegel stotico in še pohvalo. Končna ocena je bila odraz petih let neprekinjenega šolskega truda. Pri pisnem delu iz slovenščine je izbral tipologijo A (literarno), saj mu je ta najbolj ležala. Naslovi so bili zahtevni, filozofsko obarvani in povezani s temo vojne. Zaradi aktualnih svetovnih razmer je pričevanja iz prve in druge svetovne vojne povezoval z današnjim dogajanjem v svetu.

Čeprav je matura posamičen preizkus, Gabriel poudarja, da je bil njegov uspeh sad skupinskega sodelovanja. Doma so ga podpirali starši, ki so ga spraševali po učni snovi, pomembno vlogo pa je odigral tudi ozek krog prijateljev. »Skupaj smo se učili, si izmenjevali zapiske in si razlagali zahtevnejša poglavja,« je sklenil odličnjak, ki namerava študirati pravo na tržaški univerzi, saj bi rad postal odvetnik, čeprav ga zanima tudi rusistika - ruščina je bila na liceju njegov najljubši predmet.