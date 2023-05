Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci iz Gorice so danes zjutraj okrog 8.20 posredovali na avtocesti A34 pri Fari, kjer sta trčila lažji tovornjak in tovornjak s priklopnikom. Zdravstveno osebje je na kraju oskrbelo oba voznika, enega so prepeljali v goriško bolnišnico z lažjimi poškodbami. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in obe udeleženi vozili. Na kraju so bili policisti, ki preverjajo vzroke nesreče in osebje družbe Autovie Venete.