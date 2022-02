Na avtocesti A4 pri Redipulji zagorel tovornjak

Na avtocesti A4 med Redipuljo in Moščenicami je danes okrog 5. ure v smeri Trsta zagorel tovornjak s prikolico, ki je prevažal tovor papirja. Voznik, ki je uspel pravočasno izstopiti iz vozila, je bil na srečo nepoškodovan in je sam poklical na pomoč. Prednji del tovornjaka je ogenj povsem uničil.

Na kraj so prihiteli goriški gasilci, ki so požar pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil nad prikolico. Odsek je bil zaprt do 7.30, vozila so izločali pri Ronkah. Nastali so daljši zastoji, zaradi odpravljanj posledic nesreče pa je bil promet tudi po ponovnem odprtju upočasnjen.