Na balkonu gojil indijsko konopljo

Na balkonu je gojil indijsko konopljo (skupno 55 rastlin raznih velikosti), medtem ko je v stanovanju hranil približno pol kilograma marihuane, ki jo je pripravljal za prodajo. Goriški karabinjerji so v prejšnjih dneh aretirali 48-letnega makedonskega državljana L.D., ki stanuje v Gorici. Moškega so ustavili za pregled dokumentov, potem ko je prečkal državno mejo med Italijo in Slovenijo po nekdanjem šempetrskem mejnem prehodu. Moški je sedel za volanom avtomobila tipa Kia rio, z njim se je peljala 34-letna ženska iz Ronk, ki je pri sebi imela en gram amfetamina. Karabinjerji so v avtomobilu našli še približno sto gramov marihuane, zato so se odločili še za hišno preiskavo na domu moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi droge.