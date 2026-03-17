Na čelu SNG Nova Gorica ostaja Mirjam Drnovšček

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za direktorico Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica za prihodnjih pet let imenovala dosedanjo vodjo Mirjam Drnovšček. Dobro pozna gledališko dejavnost v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter se je z dosedanjim delom izkazala pri vodenju enega naših najpomembnejših gledališč, so sporočili z ministrstva.

Drnovšček, profesorica zgodovine in sociologije, je pred prihodom v Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica med letoma 2011 in 2021 vodila Prešernovo gledališče Kranj, ki je v času njenih dveh mandatov utrdilo položaj enega vodilnih slovenskih gledališč. To potrjujejo številne nagrade za predstave in ustvarjalce ter uspešna gostovanja na mednarodnih festivalih, so zapisali.

V času vodenja SNG Nova Gorica so v gledališču izvedli obsežen investicijski cikel, ki je zajel najnujnejše posodobitve infrastrukture in opreme. Kot najpomembnejšo investicijo, financirano s strani ministrstva za kulturo, pa so označili izgradnjo Amfiteatra SNG Nova Gorica, ki predstavlja ne samo pomembno pridobitev Goriške, temveč za celoten slovenski gledališki prostor.

V novogoriškem gledališču so bili tudi osrednji partner Evropske prestolnice kulture, poleg manjših projektov so izvedli najobsežnejši projekt programa, Dodekalogijo 1972-1983 Tomija Janežiča, ki se uvršča med najambicioznejše gledališke projekte v mednarodnem prostoru.

Njen drugi mandat se bo začel 19. oktobra in bo trajal do 18. oktobra 2031.