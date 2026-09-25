Kje je konec okolja in začetek telesa?

Kje se konča okolje in začne telo? To vprašanje odpira letošnji festival R.o.R+, ki bo od 1. do 4. oktobra prvič potekal v Vili Vipolže v Brdih. Pod naslovom Modri premik / Blue Drift – Kar teče skozi nas bo skozi umetnost, znanost in tehnologijo raziskoval vodo, mikroplastiko ter povezanost človeka z okoljem.

Naslov Blue Drift se nanaša na potovanje mikroplastike z vodnimi tokovi med rekami, morjem, sedimenti in živimi organizmi. Modri premik pa pomeni spremembo pogleda: okolje ni nekaj zunaj nas, temveč sistem, katerega del smo. »Snovi, ki jih spuščamo v okolje, ne izginejo, temveč nadaljujejo svojo pot skozi vodne sisteme in organizme ter se na različne načine vračajo tudi k človeku,« poudarja Jurij Pavlica. Letošnja tema je tesno povezana tudi z vodno krajino Soče, Vipave, Tilmenta, Jadrana in manjših lokalnih vodotokov. Na razstavi bo sodelovalo 15 umetnikov, umetnic in umetniških kolektivov iz Hrvaške, Italije, Kolumbije, Nizozemske, Romunije in Slovenije. Vprašanja vode, mikroplastike in povezanosti živih sistemov bodo obravnavali z različnimi umetniškimi, raziskovalnimi in tehnološkimi pristopi.Letošnja izvedba prinaša tudi spremembe v razvoju festivala: R.o.R postaja R.o.R+, iz središča Nove Gorice se seli v Brda in krepi partnerstva. Organizacijo in produkcijo prevzema Zavod ROR, dosedanji koproducent festivala. Podrobnejši program je objavljen na tej spletni strani.