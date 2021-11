Na Cerju posadili 12.000 sadik

Projekt Drevo za Cerje, ki ga je zasnoval Turizem Miren-Kostanjevica, je v dveh letih dosegel nepričakovano lepe odzive javnosti. Poleg doniranih finančnih sredstev, ki se bližajo 20.000 evrom, posajenih preko 12.000 sadik na dobrih 10 hektarjih pogorišča in lepo urejenega Drevoreda hvaležnosti z 216 sadikami avtohtonih dreves – breka, skorša, hrasta, javorja in lipe, je Cerje postalo učni poligon za dijake in študente gozdarskih šol, prizorišče za strokovna in izobraževalna srečanja ter vse pogosteje tudi lokacija za team buildinge podjetij, ki v programe vključujejo okoljsko odgovorna dejanja. Vse navedeno je prispevalo tudi k mednarodni nagradi, ki so jo prejeli na letošnjih Green Destinations Days – Drevo za Cerje je bilo uvrščeno med šest najboljših zelenih praks na svetu v kategoriji Earth.

Obsežno donacijo projektu Drevo za Cerje je te dni prispevalo tudi farmacevtsko podjetje Novo Nordisk, ob letošnjem Svetovnem dnevu sladkorne bolezni je na ta način obeležilo stoletnico odkritja inzulina. Poleg finančne podpore projektu v sodelovanju s Fundacijo Vrabček upanja, ki je namenjena nabavi stotih sadik dreves, so včeraj na Cerju pustili tudi osebni pečat: predstavniki zaposlenih v tem podjetju so zavihali rokave, prijeli za krampe in lopate ter na izbranih mestih pod strokovnim nadzorom Boštjana Košička iz Zavoda za gozdove Slovenija posadili 10 črnih hrastov. »Plemenita akcija podjetja je dragocen prispevek k sanaciji pogorišča in obnovi pljuč planeta ter ponovni vzpostavitvi habitata za številne živalske vrste, ki so na Cerju zaradi izjemno bogate biosfere, pod zaščito Nature 2000,« poudarja Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica. Kot je znano, je avgusta 2019 Cerje prizadel obsežen požar, v katerem je pogorelo 100 hektarjev listavcev in iglavcev.