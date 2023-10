Na cestninski postaji pri Moščenicah prestregli ukradeni bmw

Policisti iz Tržiča so na cestninski postaji pri Moščenicah v četrtek, 12. oktobra, prestregli avtomobil, o katerem so posumili, da je bil ravnokar ukraden v Toskani. Na podlagi obvestila, ki so ga prejeli od zavarovalnice omenjenega avtomobila in ob sodelovanju policijskega avtocestnega operativnega centra iz Vidma so policisti ustavili bmw 118, ki je po avtocesti A4 vozil v smeri Slovenije. V njem sta bila 26-letni in 33-letni romunski državljan. Nadaljnja preiskava, ki so jo opravili ob pomoči kolegov iz Gorice, je potrdila, da je bil avtomobil ukraden v minuli noči pri Livornu.

Voznika so aretirali zaradi suma kraje v oteževalnih okoliščinah in so ga prepeljali v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Potnika pa so ovadili na prostosti zaradi sodelovanja pri kraji in nezakonite uporabe kreditne kartice, ki je bila domnevno ukradena. Avtomobil so trenutno zasegli in ga bodo vrnili lastniku.