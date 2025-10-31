Na cestninski postaji v Redipulji bodo pridobili še dva pasova

Avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico namerava izvesti nov poseg na avtocesti A4 med Benetkami in Trstom. Zaradi povečanega prometa, ki je posledica različnih dejavnikov, želijo cestninsko postajo pri Redipulji razširiti. Trenutno ima postaja pet pasov, z razširitvijo pa bi pridobili še dva: pet za izvoz iz avtoceste in dva za uvoz. Pred dnevi je pooblaščeni komisar za izredno stanje na avtocesti A4 odobril izvršni načrt. Dela bodo predvidoma stekla po koncu poletja prihodnjega leta, zaključili naj bi jih pred koncem leta 2027.

Zaključek pred koncem 2027

Družba Autostrade Alto Adriatico je v ta namen že pred poletjem izvedla manjši poseg. Uredili so začasen nov uvoz v avtocesto in preuredili en pas cestninske postaje, ki lahko glede na potrebe služi za uvoz ali izvoz. Prihodnjo jesen pa se bodo začela dela za širitev cestninske postaje, ki naj bi se zaključila pred koncem leta 2027. Projekt predvideva ureditev sedmih pasov, širitev postajališča in pregrade, ob tem pa tudi razširitev in podaljšanje zaviralnega pasu za voznike, ki prihajajo iz Benetk. Poleg tega je predvidena še izgradnja dodatnega pasu vzdolž enosmernega predela in nadgradnja pospeševalnega pasu na avtocesti proti Benetkam. Za dokončanje predvidenih del bo treba podaljšati konstrukcijo podvoza v Ulici Micca. Avtocesta bo med deli ostala prevozna, morebitne spremembe ureditve bodo skušali čim bolj omejiti. Celotni strošek projekta znaša 6.789.000 evrov.