Na čezmejnem festivalu slavil zbor Hrast

Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba je zmagovalec prvega čezmejnega festivala zborovske sakralne glasbe, ki se je zaključil v soboto s svečanim koncertom v baziliki na Sveti Gori. Na njem so se predstavili najboljši amaterski zbori sakralne glasbe na čezmejnem področju, ki so se na podlagi strokovne žirije uvrstili v finale; festival je priredil Mešani pevski zbr AmorVincit.

Po razglasitvi rezultatov in podelitvinagrad je 140 pevcev zapelo himno Omnia Vincit Amor v treh jezikih, ki jo je posebej za ta festival skomponiralskladatelj Patrik Quaggiato v latinščini, slovenščini in italijanščini.V strokovni žiriji so sedeli ugledni strokovnjaki s področja sakralne glasbe, in sicer dr. Andrej Misson, redni prof. na akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, Gregor Klančič, umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije in voditelj glasbene dejavnosti na Nadškofiji Ljubljana in Walter Lo Nigro, redni profesor na konservatoriju Tartini v Trstu. Na osnovi poslušanja dveh video posnetkov in ocenjevanja osmih glasbenih prvin so na svečan koncert povabili moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine, vokalni skupini Euphonia iz San Pier d’Isonzo in DiVoX iz Nove Gorice, ter mešana zbora Obala iz Kopra in Hrast iz Doberdoba, prisluhnili smo še zboru Renato Portelli iz Mariana del Friuli.

Šesterici najboljših je žirija v soboto ponovno prisluhnila in razglasila Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba pod taktirko Hilarija Lavrenčiča za najboljši zbor festivala. Sledila sta Mešani pevski zbor Obala iz Kopra, ki mu dirigira Andrej Makor in Zbor Renato Portelli iz Mariana del Friuli, ki ga vodi dirigent Fabio Pettarin. Med zasedanjem žirije se je številčni publiki predstavil organizator, Mešani pevski zbor AmorVincit, ki je poslušalce navdušil z izborom in odlično izvedbo tujih modernejših sakralnih in duhovnih skladb in požel velik aplavz.

Zbrane obiskovalce je nagovoril tudi Iztok Bizjak, predsednik zbora in upravnega odbora festivala. Bizjak je bil izjemno zadovoljen z odzivom na festival, kjer so se predstavile kvalitetne zasedbe iz čezmejnega prostora. Žirija je imela zaradi visokega nivoja zelo zahtevno nalogo pri izbiri nastopajočih, vendar so na koncu zbrali skupine, ki so se predstavile z odličnimi izvedbami zahtevnih skladb. Po besedah Bizjaka jim je uspelo uresničiti vizijo in temu čezmejnemu področju podariti nekaj trajnega kar po krepilo duha in povezovalo ljudi, amaterske zbore pa nagradilo za trud, odličnost in kakovost.

Češnja na torti je bila krstna izvedba himne festivala Amor Vincit Omnia v treh jezikih – latinščini, slovenščini in italijanščini, ki jo je posebej za ta festival skomponiral znani zamejski skladatelj Patrick Quaggiato. Mogočno je zadonela po razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad. Več kot 140 pevcev je pod taktirko dirigentke zbora organizatorja Ingrid Kragelj prepevalo, da ljubezen vse premaga in simbolično združuje pevce ter pevke.Festival Omnia vincit Amor je dokaz, da glasba lahko poveže ljudi in gradi mostove med različnimi svetovi in generacijami. Pevcem in organizatorjem festivala je čestital tudi župan Samo Turel ter ob tem poudaril, da je Čezmejni festival zborovske sakralne glasbe lepa popotnica prihajajoči Evropski prestolnici kulture, kjer bomo lahko našo skupno čezmejno ustvarjalnost ponosno postavili na ogled.